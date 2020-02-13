Профессор объяснил, какие болезни скрываются за плохим запахом изо рта
Плохой запах изо рта может быть следствием серьезных болезней, которые скрываются в организме, не давая выявить себя до наступления критической стадии. Об этом рассказал профессор Уве Химанн из медучреждения Klinikum rechts der Isar при Техническом университете Мюнхена.
«Плохой запах изо рта может иметь разные причины. Часто они безвредны и могут быть исправлены тщательной гигиеной. Но иногда за ним скрываются серьезные заболевания», - объяснил профессор.
Бактерии. Застревая в межзубных пространствах, они выделяют серу при разложении слюны или остатков пищи – эта причина скрывается за подавляющим большинством случае зловонного дыхания. Также бактерии, населяющие ротовую полость, могут вызывать гингивит (воспаление десен), способствовать образованию больших кариозных отверстий, дополнительно «награждающих» человека плохим запахом изо рта.
«Неправильная чистка зубов усугубляет проблему. Не обходитесь только щеткой, дополнительно нужно регулярно чистить межзубные промежутки нитью, удалять налет с языка», - заметил профессор Химанн.
Тонзиллит. Бывает, что скверный запах остается, несмотря на правильное выполнение гигиенических процедур, и даже стоматологическое обследование не дает результатов. В данном случае следует обследоваться у терапевта или ЛОР-врача, посоветовал ученый.
«Очень неприятный запах может указывать на хронический тонзиллит, который вызывается бактериями, скапливающимися в глубоких полостях миндалин», - подсказал специалист.
Диабет. За зловонным амбре с примесью сладких, фруктовых нот может скрываться не обнаруженный вовремя или плохо контролируемый диабет.
«Этот запах часто помогает медикам понять, что их пациент страдает от недостаточной выработки инсулина. Подобный фруктам аромат может также быть результатом расстройства пищевого поведения, длительного голодания», - объяснил профессор.
Болезни почек. Дыхание, в котором ощущается запах мочи или аммиак, может сигналить о скрытой почечной слабости или недостаточности.
«Когда парный орган перестает работать должным образом, загрязняющие вещества, выводимые им с мочой, попадают в кровоток и выводятся через легкие, провоцируя плохой запах», - сообщил доктор Химанн.
Болезни легких. За отталкивающим дыханием могут скрываться абсцессы.
«На определенной стадии врачи могут чувствовать даже запах рака легких», - утверждает профессор.
Болезни желудка. Разные аномалии органа, включая рак также иногда скрываются за неприятным дыханием.
«Типичным для желудочных проблем является кислый запах. При воспалении, опухолях зловонные жидкости или газы также выбрасываются в полость рта, портя дыхание», - объяснил эксперт.
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