Профессор объяснил, какие болезни скрываются за плохим запахом изо рта

«Плохой запах изо рта может иметь разные причины. Часто они безвредны и могут быть исправлены тщательной гигиеной. Но иногда за ним скрываются серьезные заболевания», - объяснил профессор.

«Неправильная чистка зубов усугубляет проблему. Не обходитесь только щеткой, дополнительно нужно регулярно чистить межзубные промежутки нитью, удалять налет с языка», - заметил профессор Химанн.

«Очень неприятный запах может указывать на хронический тонзиллит, который вызывается бактериями, скапливающимися в глубоких полостях миндалин», - подсказал специалист.

«Этот запах часто помогает медикам понять, что их пациент страдает от недостаточной выработки инсулина. Подобный фруктам аромат может также быть результатом расстройства пищевого поведения, длительного голодания», - объяснил профессор.

«Когда парный орган перестает работать должным образом, загрязняющие вещества, выводимые им с мочой, попадают в кровоток и выводятся через легкие, провоцируя плохой запах», - сообщил доктор Химанн.

«На определенной стадии врачи могут чувствовать даже запах рака легких», - утверждает профессор.

«Типичным для желудочных проблем является кислый запах. При воспалении, опухолях зловонные жидкости или газы также выбрасываются в полость рта, портя дыхание», - объяснил эксперт.