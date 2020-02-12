6 продуктов, которые могут вызвать артрит и рак
Общая нить между артритом и раком - хроническое воспаление. Существуют виды продуктов, которые питают его. Артрит, это состояние, вызванное хроническим воспалением в суставах. Многочисленные исследования показали, что у людей с артритом вероятность развития лимфомы (рака крови) в два раза выше.
Артрит не является необходимым шагом на пути к раку, и диета не основной фактор возникновения болезни. Помните, что отказ от следующих продуктов важен для общего состояния здоровья. Хроническое воспаление фактически связано со многими заболеваниями.
5 опасных продуктов, вызывают артрит и рак
Обработанное мясоОбработанные мясные продукты - бекон, сосиски, колбасы обеспечивают двойной риск заболевания. Насыщенный жир вызывает воспаление, а консервирующие нитраты и нитриты напрямую связаны с раком.
Рафинированные углеводыБелый хлеб, конфеты, выпечка и т.д. одновременно повышают уровень сахара в крови и воспаление. Такие скачки повышает уровень воспалительных цитокинов в крови.
ТрансжирыБольшое количество выпечки и полуфабрикатов содержат трансжиры, а худшими из них являются крекеры, печенье, пирожные изготовленные промышленным способом.
СольСоль является важным питательным веществом, которого мы не можем избежать - она важна для здоровья. Соль работает в сотрудничестве с калием, чтобы регулировать кровяное давление и функцию почек. Диета западного человека содержат слишком много соли - именно ее переизбыток приводит к проблемам, в худшем случае - к раку.
Добавленный сахарУпотребление в пищу слишком большого количества сахара приводит к резкому увеличению уровня конечных продуктов гликирования (AGE) в кровотоке. Это происходит, когда он взаимодействует с белком или жиром. Чрезмерное количество "белого яда" связывают с преждевременным старением, диабетом и сердечными заболеваниями.
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