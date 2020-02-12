Ставропольчанок призвали проверить грудь

Отметим, что ежегодно в мире регистрируется более 1 млн новых случаев рака молочной железы, умирает от заболевания до 370 000 женщин.

Рак молочной железы считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. Именно поэтому рамках Всемирного дня борьбы против рака с целью повышения осведомлённости ставропольских женщин об этом заболевании, в Многопрофильном центре на улице Тюльпановой, 12/2 по 14 февраля будет проходить акция «Здоровая грудь».Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края на приём врача-маммолога и врача-онколога приглашаются все желающие девушки и женщины.При посещении врачей при себе необходимо иметь полис и паспорт.Прием проходит с 8:00 до 14:00 без предварительной записи.В России регистрируют около 49 000 новых случаев. Только ранняя выявляемость, онконастороженность врачей первичного звена, внимательное отношение женщин к собственному здоровью позволяют сохранять жизни заболевших до 98% случаев.На начальной стадии рак груди характеризуется наличием небольшой безболезненной опухоли в виде плотного узла. Кожные покровы груди становятся морщинистыми.При данном онкологическом заболевании на III или IV стадиях, опухоль становится больше, а на коже присутствует эффект «лимонной корки». Форма груди может измениться, и даже возможен отёк руки.Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае прошла профилактическая акция , которая была проведена в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.