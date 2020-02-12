Ставропольчанок призвали проверить грудь
Как стало известно МедикФорум, в ставропольском краевом клиническом многопрофильном центре проходит медицинская акция «Здоровая грудь».
Рак молочной железы считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. Именно поэтому рамках Всемирного дня борьбы против рака с целью повышения осведомлённости ставропольских женщин об этом заболевании, в Многопрофильном центре на улице Тюльпановой, 12/2 по 14 февраля будет проходить акция «Здоровая грудь».
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края на приём врача-маммолога и врача-онколога приглашаются все желающие девушки и женщины.
При посещении врачей при себе необходимо иметь полис и паспорт.
Прием проходит с 8:00 до 14:00 без предварительной записи.
Отметим, что ежегодно в мире регистрируется более 1 млн новых случаев рака молочной железы, умирает от заболевания до 370 000 женщин.
В России регистрируют около 49 000 новых случаев. Только ранняя выявляемость, онконастороженность врачей первичного звена, внимательное отношение женщин к собственному здоровью позволяют сохранять жизни заболевших до 98% случаев.
На начальной стадии рак груди характеризуется наличием небольшой безболезненной опухоли в виде плотного узла. Кожные покровы груди становятся морщинистыми.
При данном онкологическом заболевании на III или IV стадиях, опухоль становится больше, а на коже присутствует эффект «лимонной корки». Форма груди может измениться, и даже возможен отёк руки.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае прошла профилактическая акция, которая была проведена в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.
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