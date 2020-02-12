21-летний австралиец проспал 41 день подряд из-за редкого заболевания
Необычный недуг заставил молодого жителя Австралии спать 41 день подряд. Речь идет о гиперсомнии, или избыточной продолжительности сна.
Синдром Клейне-Левина еще называют «синдромом спящей красавицы». Именно от него страдает 21-летний Гарри Данн из Австралии. Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии и может проводить во сне долгое время. Чаще всего недуг встречается у подростков, но от этого заболевания также могут страдать дети и взрослые.
Что касается Гарри, то в один из эпизодов своей болезни он проспал 41 день подряд. Из-за недуга он, в частности, пропустил такие важные события из жизни, как 16-й и 17-й дни рождения, Рождество, а также финалы крупных спортивных мероприятий.
Сам молодой человек описывает свое состояние так: он как будто превращается в зомби или лунатика. Гарри может есть и пользоваться туалетом, но у него полностью теряется эмоциональное восприятие происходящего. А после «пробуждения» он просто не помнит, что с ним происходило, пишет Daily Mail.
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