Врач-иммунолог рассказал, как восстановится после простуды и избежать осложнений
Чтобы избежать осложнений после простуды, необходимо "долечиваться", избегать стрессов и перегрузок. Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказывает о правилах восстановления после ОРВИ.
Простуда или ОРВИ - вирусная инфекция, поражающая верхние дыхательные пути. Тяжесть протекания зависит от индивидуальных особенностей человека. Принято считать, что если нет температуры, то ничего страшного. Это не так. Недолелеченная простуда грозит тяжелыми осложнениями - пневмонией, отитом, бронхитом, восполнением сердца и менингитом.
Восстановление после простуды - как избежать осложнений?
"Советуют использовать витаминотерапию для укрепления иммунитета, поберечь себя при выходе на улицу: желательно гулять не более часа в течение первой недели после болезни. После ОРВИ необходимо беречься от переохлаждений, одеваться по погоде. Перегревов тоже нужно опасаться. Стоит остерегаться переутомлений: не нужно на работе сразу же взваливать на себя обязанности. Не рекомендуется резко менять климат после болезни в течение 3 недель», — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева в интервью АиФ.Эти действия и меры предосторожности необходимы для защиты от осложнений - они часто возникают на фоне стресса, когда ослабленный организм пускается "во все тяжкие", подвергаясь чрезмерным стрессам. Даже если на третий-четвертый день стало лучше - не спишете возвращаться к привычному ритму жизни. Организму необходимо 2 недели до полного восстановления.
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