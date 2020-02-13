Почему нужно быть оптимистом после инсульта
Способность видеть яркую сторону жизни замедляет воспалительный процесс в мозге. А это уменьшает риск инвалидизации.
Инсульт не повод для радости, а после его развития в больнице почти у всех пациентов наблюдаются апатия и депрессия. Но ученые из Университета Техаса выяснили, что способность сохранять оптимизм после инсульта - важнейший способ защиты от самых тяжелых его последствий в виде нарастающей инвалидности. У оптимистов замедляется воспалительный процесс в мозге, а скорость восстановления после тяжелого нарушения мозгового кровообращения, напротив, вырастает. Отеки мозга часто наблюдаются у пациентов с инсультами, и особенно с обширными.
Эти отеки нередко приводят к тяжелым последствиям, включая повреждения мозга, параличи, нарушения речи, навыков глотания и т.д. Противостоять воспалительным процессам в мозге, как показало исследование, можно с помощью позитивного настроя. Три месяца ученые следили за здоровьем 45 пациентов, восстанавливающихся после инсультов. Чем большими оптимистами они были, тем меньше воспалительных маркеров фиксировалось у них в крови.
Уровень оптимизма измерялся по специальной научно обоснованной шкале, равно как и степень тяжести инсультов. В целом, у оптимистов фиксировался наилучший исход болезни, по сравнению с пессимистами, даже при условии одинаковых мозговых нарушений. Им требовалось меньше времени на восстановления, пишет CNN. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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