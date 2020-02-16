Как долго человек заразен после гриппа?
Вы можете нести вирус гриппа в теле, не показывая никаких симптомов - и передавать его, не осознавая этого.
Риск заражения без симптомовЛюди могут заразиться за день до появления симптомов, и через неделю риск заражения остается. Исследование, проведенное в 2014 году показывает, что многие люди не имеют симптомов. Команда ученых во главе с Андресом Хейвордом из Университетского колледжа в Лондоне обнаружила, что каждый пятый человек заражается вирусами гриппа, но симптомы проявляются далеко не у всех.
Ученые исследовали образцы крови группы людей на антитела к гриппу в течение пяти лет до и после сезона гриппа. Они еженедельно спрашивали о симптомах. В случае болезни испытуемые должны отправить мазок слизистой оболочки носа.
Большинство инфекций протекают бессимптомноИсследователи пришли к выводу, что у 18% участников уровень антител увеличился в четыре раза - иммунная система контактировала с вирусами.
Среди участников без симптомов гриппа, 44% были больны. Основываясь на данных, исследователи подсчитали, что большинство инфекций гриппа протекают бессимптомно - иммунная система нейтрализует вирусы, а больной человек не замечает болезни, оставаясь заразным.
Если у вас симптомы гриппы, важно помнить, что если вы начнете тренироваться, или испытывать большие нагрузки на работе, инфекция может распространиться на другие органы. Слишком ранний выход создает нагрузку на организм и представляет опасность для людей.
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