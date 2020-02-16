Врачи указали на четыре нарушения сна, которые опасно игнорировать

«Игнорировать признаки нарушений сна опасно, - они способствуют дефициту сна, связанному со многими хроническими заболеваниями: сердечными патологиями, ожирением, диабетом 2 типа, повышенным давлением. Наиболее распространенным видом нарушений сна является бессонница однако существуют и другие формы, о которых следует знать», - заявил врач-невролог Рима Чаудхари.

«Ощущая нехватку кислорода, организм нарушает сон, чтобы человек снова начал дышать. При этом возникают храп, одышка, заставляющая просыпаться сильная сухость во рту», - замечают врачи.