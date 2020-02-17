В Ростове-на-Дону начали выявлять рак у человека на ранней стадии с помощью крыс
За два года грызунами было обследовано более тысячи пациентов.
Ростовские учёные изобрели новый метод выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. За два года они обследовали 1073 человека с помощью биогибридного скрининга, в котором используют обонятельные функции крыс. Ведущий научный сотрудник лаборатории «Нейротехнологии восприятия и распознавания» Галина Карантыш, утверждает, что точность распознавания заболеваний на ранней стадии составила около 90-95%.
— 85 человек после прохождения процедуры согласились на дополнительное обследование с использованием стандартных медицинских вариантов диагностики. После проверки были выявлены случаи заболевания раком лёгких и раком желудка, — сообщила Карантыш.
Биогибридная сенсорная система — это комплекс, который позволяет выявлять на ранних стадиях рак лёгких, сахарный диабет, туберкулёз, анализируя выдыхаемый пациентом воздух с помощью датчика, вживлённого крысе. Как поясняет ветеринар лаборатории нейротехнологии и НИИ физики ЮФУ Александр Вовк, крысы относятся к так называемым макросматикам, то есть животным-нюхачам, поэтому у них великолепное обоняние. Это значит, что если крыса чувствует присутствие раковых клеток, то она реагирует определённым образом. При наличии, например, туберкулёза реакция будет другая.
При этом научный сотрудник лаборатории неи?ротехнологии восприятия и распознавания НИИ физики ЮФУ Виктор Вои?нов, поясняет, что с помощью этого прибора не диагностируют заболевание, а только определяют вероятность патологии.
— Каждый грызун работает примерно по два часа — к нему подключают ноутбук и анализируют мозговую активность при восприятии запаха. Животное вдыхает воздух, выдыхаемый человек в трубку, после чего в организме крысы возникают характерные биоритмы. Затем результаты сравнивают с данными в базе и в нейросетевом классификаторе, который и принимает решение. Процедура занимает 3-5 минут, — говорит Вовк.
Сегодня чтобы узнать, болен человек или нет, необходимо сдавать анализы и ждать результат несколько дней. А с помощью биогибридного скрининга пациенту достаточно подышать в трубку — и через короткое время можно ставить диагноз.
Цель учёных — разработать прибор, который сможет заменить чуткое животное. Пока в качестве сенсора используется крыса, но с помощью современных технологий клетки крысы можно перенести на чип и получить отдельное устройство.
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