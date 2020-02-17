В Ростове-на-Дону начали выявлять рак у человека на ранней стадии с помощью крыс

За два года грызунами было обследовано более тысячи пациентов.Ростовские учёные изобрели новый метод выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. За два года они обследовали 1073 человека с помощью биогибридного скрининга, в котором используют обонятельные функции крыс. Ведущий научный сотрудник лаборатории «Нейротехнологии восприятия и распознавания» Галина Карантыш, утверждает, что точность распознавания заболеваний на ранней стадии составила около 90-95%.— 85 человек после прохождения процедуры согласились на дополнительное обследование с использованием стандартных медицинских вариантов диагностики. После проверки были выявлены случаи заболевания раком лёгких и раком желудка, — сообщила Карантыш.Биогибридная сенсорная система — это комплекс, который позволяет выявлять на ранних стадиях рак лёгких, сахарный диабет, туберкулёз, анализируя выдыхаемый пациентом воздух с помощью датчика, вживлённого крысе. Как поясняет ветеринар лаборатории нейротехнологии и НИИ физики ЮФУ Александр Вовк, крысы относятся к так называемым макросматикам, то есть животным-нюхачам, поэтому у них великолепное обоняние. Это значит, что если крыса чувствует присутствие раковых клеток, то она реагирует определённым образом. При наличии, например, туберкулёза реакция будет другая.При этом научный сотрудник лаборатории неи?ротехнологии восприятия и распознавания НИИ физики ЮФУ Виктор Вои?нов, поясняет, что с помощью этого прибора не диагностируют заболевание, а только определяют вероятность патологии.— Каждый грызун работает примерно по два часа — к нему подключают ноутбук и анализируют мозговую активность при восприятии запаха. Животное вдыхает воздух, выдыхаемый человек в трубку, после чего в организме крысы возникают характерные биоритмы. Затем результаты сравнивают с данными в базе и в нейросетевом классификаторе, который и принимает решение. Процедура занимает 3-5 минут, — говорит Вовк.Сегодня чтобы узнать, болен человек или нет, необходимо сдавать анализы и ждать результат несколько дней. А с помощью биогибридного скрининга пациенту достаточно подышать в трубку — и через короткое время можно ставить диагноз.Цель учёных — разработать прибор, который сможет заменить чуткое животное. Пока в качестве сенсора используется крыса, но с помощью современных технологий клетки крысы можно перенести на чип и получить отдельное устройство.