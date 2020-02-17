Могут ли моющие средства вызывать детскую астму
Количество случаев болезни вырастает на 37% в "очень чистых" домах, где сражаются с каждой пылинкой. Возможно, что чистящие средства повреждают дыхательные пути детей.
Средства для чистки помещений могут провоцировать детскую астму, как полагают ученые. Исследование с участием 2 000 новорожденных показало, что в домах, где родители очень часто проводят уборку и используют различные химические препараты для мытья посуды, стирки белья и чистки поверхностей, вероятность диагностики астмы у детей на 37% выше, чем в тех домах, где эти химикаты используются реже всего. Вполне возможно, что чистящие средства повреждают оболочку дыхательных путей у малышей, если они слишком часто вынуждены вдыхать их испарения.
Как итог, организм ребенка рождает активные воспалительные реакции в ответ на эти атаки, что и приводит к астме. В России около двух миллионов детей страдают от астмы, и теперь ученые обратили внимание на новую возможную причину развития этой болезни. До последнего времени было принято считать, что помимо генетика астма может вызываться вредными выхлопами от автомобилей и заводов.
Канадские ученые из Simon Fraser University наблюдали за 2 022 семьями. Все спрашивали о том, как часто они используют 26 продуктов, включая отбеливатели, средства для чистки поверхностей, мытья посуды и полировки. Итоги публикует Canadian Medical Association Journal. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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