Изменения в состоянии шеи, которые сигналят об опасных нарушениях здоровья

«Такое изменение в состоянии железы может негативно влиять на процессы глотания, вызывать сжатие дыхательных путей, затруднять дыхание. Если возникают какие-либо из этих симптомов, обязательно обращайтесь к врачу», - дал совет ученый.

«У здорового человека вены на шее не должны быть слишком выпуклыми, заметными», - объясняет доктор Варварес.