Изменения в состоянии шеи, которые сигналят об опасных нарушениях здоровья
Глядя на шею в зеркало, можно заметить сигналы нарушений здоровья, порой очень опасных. Обращайте внимание на любые шишки, изменения в состоянии вен, - на все, что выглядит необычным, новым.
О нарушениях здоровья, которые позволяет выявить простая визуальная проверка состояния шеи, рассказал врач-отоларинголог Гарвардской медицинской школы Марк А. Варварес.
Видимый комок у основания вашей шеи. Может сигналить о появлении узлов щитовидной железы, ее увеличении.
«Такое изменение в состоянии железы может негативно влиять на процессы глотания, вызывать сжатие дыхательных путей, затруднять дыхание. Если возникают какие-либо из этих симптомов, обязательно обращайтесь к врачу», - дал совет ученый.
Выпуклая вена. Ее появление на одной стороне шеи иногда сигналит о развитии сердечной недостаточности, легочной гипертензии, стенозе клапанов сердца.
«У здорового человека вены на шее не должны быть слишком выпуклыми, заметными», - объясняет доктор Варварес.
Широкая шея. Ее охват, превышающий 17 дюймов для мужчин и 16 дюймов для женщин, сигналит о повышенном риске обструктивного апноэ во сне. Данное нарушение, вызывающее временные остановки дыхания, – одно из самых опасных для здоровья человека: апноэ ведет к падению уровня кислорода в крови, его нехватке в головном мозге, что повышает риск его «поломок», деменции, болезни Альцгеймера.
Увеличенный лимфатический узел под челюстью. Среди начальных признаков рака полости рта – изменение в состоянии шеи: на ней под углом челюсти возникает комок, обычно безболезненный.
Видимый пульс шеи. Может сигналить об опасном нарушении в здоровье сердца. Сопровождаемый одышкой или ощущением слабости, он говорит о недостаточности аорты, утяжеляющей работу миокарда. Видимый пульс шеи в состоянии отдыха, спокойствия может указывать на опухоль сонной артерии.
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