Двухлетняя девочка спасла жизнь матери с помощью соцсетей
Благодаря сообразительности и быстрой реакции своей двухлетней дочери жительница английского города Пул осталась жива после перенесенного приступа. Дело в том, что девочка, несмотря на свой юный возраст, смогла связаться с родственницей через соцсети и сообщить о случившемся.
Некоторое время назад жительница Великобритании Саманта Мизен оказалась на волоске от смерти – у 28-летней женщины случился приступ. Ее дочь, двухлетняя София, заметила, что случилось неладное и тут же начала действовать. Она догадалась разблокировать смартфон мамы, приложив ее палец к экрану.
Затем малышка открыла мессенджер в Facebook и позвонила своей бабушке Дебби. София показала, что маме плохо. Тогда Дебби в срочном порядке вызвала скорую помощь для своей дочери. Приехавшая на место бригада медиков забрала Саманту в больницу. Как выяснилось, у нее была кишечная инфекция. К настоящему моменту женщина успешно прошла лечение и выписалась из клиники.
Стоит отметить, что у Софии есть четырехлетний брат Итан, но именно младшая дочь первой сообразила, как помочь маме, пишет The National Reporter.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что вредная привычка грызть ногти чуть не оставила жительницу Техаса без пальца.
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