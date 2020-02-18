5 самых полезных продуктов для здоровья глаз
Человеку доверено 5 чувств, но зрение, вне всяких сомнений, можно назвать самым ценным. И если мы не хотим его потерять, вот некоторые наиболее полезные продукты для защиты.
Яйца. Они содержат витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк, которые очень важны для здоровья глаз.
Рыба. Форель и другие видны жирной рыбы содержат кислоты Омега-3, очень нужные для поддержания здоровья сетчатки в задней части глаза. Кроме того, здоровые жиры предотвращают сухость глаз.
Сухофрукты и орехи. Миндаль, изюм и фиги - настоящий эликсир здоровья глаз. Волокна и витамины в этих продуктах ускоряют процессы пищеварения и избавляют от токсинов в организме. Таким образом разрешаются некоторые проблемы со зрением.
Апельсины. Витамин С крайне важен для здоровья глаз. Преимущественно он содержится в цитрусовых вроде апельсинов, и овощах. Этот витамин вносит свой вклад в здоровье кровеносных сосудов глаз.
Морковь. Богатейший источник витамина А и бета-каротина. А эти ингредиенты предотвращают инфекции глаз и другие очень серьезные расстройства, как пишет The Healthy Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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