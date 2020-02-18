На Ставрополье в крови рогатого скота обнаружили антитела к возбудителю бруцеллёза
Как стало известно МедикФорум, специалисты отдела серологии, паразитологии и болезней рыб Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследования образцов сыворотки крови крупного рогатого скота на бруцеллёз.
В рамках эпизоотического мониторинга исполнения государственного задания специалисты провели исследования образцов, поступивших в лабораторию. Результаты показали, что в крови крупного рогатого скота присутствуют антитела к возбудителю - бруцеллёза.
Возбудителем бруцеллёза являются неподвижные полиморфные грамположительные микроорганизмы рода Brucella.
Бруцеллёз считается зоонозной инфекцией, так как этим заболеванием могут болеть и люди, и животные. Человеку бруцеллёз передаётся, как правило, от крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе краевого ведомства. При несвоевременном выявлении данное заболевание может перейти в хроническую форму.
Больное животное может иметь явные признаки протекания болезни, но может быть и бессимптомным носителем.
Инфицирование происходит не только путём прямого контакта, но и при употреблении в пищу заражённого молока и мяса.
Ставропольские специалисты комментируют, что для профилактики очень важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы на фермах и частных сельскохозяйственных подворьях. Необходимо регулярно убирать в помещениях и проводить дезинфицирующую обработку, а также вакцинацию скота. Животных надо систематически обследовать и выбраковывать больных особей. У работников фермы должна быть специальная одежда. Молоко и мясо животных должны обязательно проходить контроль санитарного врача.
Также ставропольцев предостерегают от покупки продуктов животного производства с рук, непроверенных продуктов, это может стать причиной заболевания бруцеллёзом.
Исследование проводились в лаборатории методом реакции связывания комплемента. Полученные результаты направлены заказчику.
Ранее МедикФорум сообщал, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Ставропольском крае не превышен.
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