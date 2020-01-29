На Ставрополье в молочной отрасли отметили положительную динамику
Как стало известно МедикФорум, одной из тем еженедельного рабочего совещания в Правительстве Ставропольского края стало развитие молочного производства в регионе.
Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников отметил, что уровень производства молока в регионе в 2019 году аналогичен показателям 2018 года. В сельхозпредприятиях оно составит 126 тысяч тонн. При всём этом в 2020 году планируется увеличить производство молока в Ставропольском крае до 150 тысяч тонн с приростом 15-20%. Этот прирост станет положительным результатом проводимой работы в сфере поддержки молочного скотоводства.
Так, например, в прошлом году на территории края было реализовано три инвестпроекта, по результатам которым было ввезено 5000 голов крупного рогатого скота. Есть и господдержка в этой отрасли, механизмы которой будут реализованы и в наступившем году.
Как прокомментировали в пресс-службе краевого минсельхоза, в 2020 году планируется закупить дополнительно не менее пяти тысяч голов крупного рогатого скота.
В Правительстве Ставропольского края обсудили, что на сегодняшний день в крае благоприятная ценовая политика на рынке молока, позволяющая производителям работать с прибылью и развивать производство.
Отметим, что молоко обладает множеством полезных свойств, необходимых организму человека. Молочная продукция влияет на выработку гормона сна (рекомендуют при бессоннице), обладает мягким мочегонным эффектом.
Некоторые медицинские специалисты рекомендуют пить молоко при инфекционных и простудных заболеваниях, так как оно содержит лактобактерии – природные вещества, действующие как антибиотики, но перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом, самолечение может привести к ухудшению самочувствия.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Черкесске продавали некачественную сметану.
Оставить комментарий