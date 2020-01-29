На Ставрополье в молочной отрасли отметили положительную динамику

Как прокомментировали в пресс-службе краевого минсельхоза, в 2020 году планируется закупить дополнительно не менее пяти тысяч голов крупного рогатого скота.

Отметим, что молоко обладает множеством полезных свойств, необходимых организму человека. Молочная продукция влияет на выработку гормона сна (рекомендуют при бессоннице), обладает мягким мочегонным эффектом.