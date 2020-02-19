Ваши глаза в возрасте после 40. Шесть изменений, за которыми таятся опасные процессы
За некоторыми изменениями организма в возрасте после 40 лет таятся опасные процессы – например, глаза могут «рассказать» о скрытом диабете, повышенном давлении, проблемах с щитовидной железой.
Ухудшение зрения. После 40 лет такое изменение в работе глаз часто объявляется нормальным. Но американский офтальмолог Брайан С. Боксер Вахлер предупреждает: потеря зрения в данном возрасте может быть симптомом диабета, вызывающего повреждение сетчатки. Поэтому при данном изменении нужно обязательно проверить кровь на сахар.
Также за ним может таиться повышенное кровяное давление, способное повреждать зрительный нерв.
«Высокое кровяное давление нарушает кровоток в сетчатке, что ведет к ухудшению зрения (порой даже в очках). В крайних случаях развивается слепота», - предостерег эксперт.
Светлые кольца вокруг роговицы. Данное изменение в глазах, возникающее в возрасте после 40 лет, - знак увеличения концентрации холестерина в крови: опасного процесса, повышающего риск сердечного приступа, инсульта. Также его избыток может вызывать появление желтоватых скоплений вокруг век.
Экзофтальм (глаза на выкате). За этим изменением может таиться нарушение в работе щитовидной железы – конкретно болезнь Грейвса, нередко настигающая женщин в возрасте около 40 лет. Патология характеризуется аутоиммунными процессами, затрагивающими глазные веки и мышцы. Глаза при этом начинают выгладить выпученными.
Появление ореол вокруг источников света. Если вы их видите (особенно в темноте), можно заподозрить катаракту, повреждающую хрусталик глаза. Катаракта, способная стать причиной слепоты, долгое время считалась «возрастной» болезнью, но сегодня все чаще обнаруживается у людей задолго до 50 лет.
Сухой глаз. Его обычно списывают на работу за компьютером, нехватку влаги, утомление - но вызывать такое изменение могут и более опасные процессы: диабет 2 типа, дисфункции щитовидной железы.
Размытая картинка. За этим может таиться возрастная макулярная дегенерация (макулодистрофия), хроническое прогрессирующее заболевание заднего отдела глаз. Данный процесс является одной из ведущих причин слепоты, развивающейся у людей в возрасте после 55 лет. С наступлением 40-летия необходимо регулярно проводить осмотр глаз – только так можно засечь опасное изменение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление ксантелазм на веках глаз может быть признаком диабета 2 типа.
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