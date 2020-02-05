Появление ксантелазм на веках может быть признаком диабета 2 типа
Своевременное обнаружение диабета помогает предотвратить его опасные осложнения. Одним из признаков, указывающих на данное заболевание, может стать появление на глазных веках небольших жировых образований – ксантелазм, сообщает издание Express.
У некоторых людей, заболевающих диабетом 2 типа, могут отсутствовать какие-либо очевидные симптомы. Специалисты констатируют: повышенный уровень сахара, характерный для диабета, может влиять на состояние многих частей тела, в том числе на кожу.
По данным Американской академии дерматологии, одним из признаков диабета 2 типа, который проявляется на коже, является возникновение ксантелазм на веках или вокруг них.
«Ксантелазмы появляются в связи с высоким уровнем жира в крови. Это может быть связано с ростом уровня холестерина, ожирением, беременностю. Но также подобные образования бывают признаком плохо контролируемого диабета», - приводится в издании экспертное мнение.
Специалисты добавили, что ксантелазмы в виде желтых жировых отложений также могут появляться на шее, плечах и вокруг подмышек. В тех случаях, когда они связаны с диабетом, наблюдаются дополнительно следующие явления:
- учащенное мочеиспускание, особенно ночью,
- постоянное чувство жажды,
- повышенная усталость,
- зуд в области половых органов и рецидивирующая молочница,
- долгое заживление кожных повреждений,
- затуманенное зрение.
Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях хрупкого диабета - состояния резких колебаний сахара в крови.
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