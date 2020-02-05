Появление ксантелазм на веках может быть признаком диабета 2 типа

состояние век

Своевременное обнаружение диабета помогает предотвратить его опасные осложнения. Одним из признаков, указывающих на данное заболевание, может стать появление на глазных веках небольших жировых образований – ксантелазм, сообщает издание Express.

У некоторых людей, заболевающих диабетом 2 типа, могут отсутствовать какие-либо очевидные симптомы. Специалисты констатируют: повышенный уровень сахара, характерный для диабета, может влиять на состояние многих частей тела, в том числе на кожу.

По данным Американской академии дерматологии, одним из признаков диабета 2 типа, который проявляется на коже, является возникновение ксантелазм на веках или вокруг них.

«Ксантелазмы появляются в связи с высоким уровнем жира в крови. Это может быть связано с ростом уровня холестерина, ожирением, беременностю. Но также подобные образования бывают признаком плохо контролируемого диабета», - приводится в издании экспертное мнение.

Специалисты добавили, что ксантелазмы в виде желтых жировых отложений также могут появляться на шее, плечах и вокруг подмышек. В тех случаях, когда они связаны с диабетом, наблюдаются дополнительно следующие явления:
  • учащенное мочеиспускание, особенно ночью,
  • постоянное чувство жажды,
  • повышенная усталость,
  • зуд в области половых органов и рецидивирующая молочница,
  • долгое заживление кожных повреждений,
  • затуманенное зрение.
Медики подчеркивают: если диабет и уровень глюкозы в крови не контролируются должным образом, это может привести к опасным проблемам со здоровьем, включая развитие почечной недостаточности, повреждение нервов, болезни сердца, инсульт.

Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях хрупкого диабета - состояния резких колебаний сахара в крови.
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