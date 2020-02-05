Появление ксантелазм на веках может быть признаком диабета 2 типа

«Ксантелазмы появляются в связи с высоким уровнем жира в крови. Это может быть связано с ростом уровня холестерина, ожирением, беременностю. Но также подобные образования бывают признаком плохо контролируемого диабета», - приводится в издании экспертное мнение.

учащенное мочеиспускание, особенно ночью,

постоянное чувство жажды,

повышенная усталость,

зуд в области половых органов и рецидивирующая молочница,

долгое заживление кожных повреждений,

затуманенное зрение.