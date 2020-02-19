Названы 5 симптомов, которые не кажутся опасными, но требуют обращения к врачу

«Любой симптом, возникающий внезапно, означает, что вы должны обратить на него пристальное внимание. Также это касается признаков, проявляющихся длительное время. Обязательно обратитесь к врачу, если вы испытываете любой из следующих симптомов. Они могут ничего не значить, но лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть», - заявил американский терапевт, доктор медицинских наук Нейт Фавини.

«Внезапная потеря слуха может иметь серьезные причины - опухоль слухового нерва, рассеянный склероз, инсульт», - сообщил доктор Фавини.

«Если вздутие сопровождается тошнотой, диареей, необычайно быстро возникающим чувством сытости, обратитесь к врачу, потому что эти признаки могу указывать на рак», - посоветовал эксперт.

«Головокружение, которое становится намного сильнее, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону, - потенциально опасный симптом, связанный с неврологической причиной. Врач должен выяснить, указывает ли он на инсульт», - пояснил специалист.

«Это может указывать на возможное повреждение нерва из-за опухоли или грыжи межпозвоночного диска. Особенно опасным является симптом, когда желание помочиться присутствует, но физически сделать это не получается», - подсказал медик.