Названы 5 симптомов, которые не кажутся опасными, но требуют обращения к врачу

недержание мочи

Некоторые симптомы не кажутся опасными, поскольку часто сопровождают нарушения, не представляющие серьезной угрозы здоровью. Медиками были названы безобидные на первый взгляд симптомы этого ряда, которые требуют обязательной консультации с врачом.

«Любой симптом, возникающий внезапно, означает, что вы должны обратить на него пристальное внимание. Также это касается признаков, проявляющихся длительное время. Обязательно обратитесь к врачу, если вы испытываете любой из следующих симптомов. Они могут ничего не значить, но лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть», - заявил американский терапевт, доктор медицинских наук Нейт Фавини.

Головная боль. Если она возникает резко сразу очень сильной, или становится таковой за короткое время, - это может быть очень опасно. Данным симптомом проявляют себя кровотечения мозга, инсульт.

Особенно внимательными к головной боли должны быть люди 50 лет и старше. Если она начинает ощущаться по-новому (например, более интенсивно, продолжительно), следует посетить врача-невролога и обследоваться.

Потеря слуха. Чаще всего ее вызывают серные пробки, попадание в уши воды. Почему данный симптом может быть опасным?

«Внезапная потеря слуха может иметь серьезные причины - опухоль слухового нерва, рассеянный склероз, инсульт», - сообщил доктор Фавини.

Вздутие живота. Данный симптом тоже не кажется опасным, но игнорировать его нельзя.

«Если вздутие сопровождается тошнотой, диареей, необычайно быстро возникающим чувством сытости, обратитесь к врачу, потому что эти признаки могу указывать на рак», - посоветовал эксперт.

Головокружение. Часто оно действительно безобидно, вызывается нехваткой свежего воздуха, усталостью, недостаточным потреблением жидкости.

«Головокружение, которое становится намного сильнее, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону, - потенциально опасный симптом, связанный с неврологической причиной. Врач должен выяснить, указывает ли он на инсульт», - пояснил специалист.

Изменения мочеиспускания. Неконтролируемое, самопроизвольное, или, наоборот, прекратившееся, оно требует обращения к врачам.

«Это может указывать на возможное повреждение нерва из-за опухоли или грыжи межпозвоночного диска. Особенно опасным является симптом, когда желание помочиться присутствует, но физически сделать это не получается», - подсказал медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему боль в ухе может оказаться очень опасным симптомом.
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