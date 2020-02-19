Могут ли статины снизить риск рака яичников
По мнению ученых, лекарства против холестерина блокируют фермент, запускающий коварную опухоль. Такое мнение высказали исследователи из Университета Бристоля.
Статины могут стать мощным оружием в борьбе с опухолями яичников, как выяснили ученые. Эти препараты обычно выписывают людям для уменьшения показателей "плохого" холестерина и дополнительной защиты от сердечно-сосудистых болезней. Наблюдения более чем за 41 тысячей женщин показали, что у имеющих натурально низкий уровень фермента HMG-CoA редуктазы риска рака яичников снижается на 40%. Хотя исследователи не выясняли, принимали ли женщины статины, известно, что эти лекарства блокируют деятельность данного фермента.
Следовательно, доступные по стоимости таблетки, принимаемые миллионами россиян, могут стать одним из инструментов профилактики рака. Более 10 тысяч жительниц нашей страны каждый год уходят из жизни из-за рака яичников, который почти никак не проявляет себя до последней, неизлечимой стадии. В сферу внимания британских ученых попали как обычные женщины, так и носители мутации генов BRCA1/2, намного увеличивающих риск опухолей яичников.
Как пишет журнал JAMA, в этой категории естественно низкий уровень фермента HMG-CoA редуктазы снижал риск развития рака яичников на 30%. К слову, научное название статинов - ингибиторы HMG-CoA редуктазы. Ферменты это белки в организме, ускоряющие нормальные процессы. В данном случае, они ускоряют процесс производства "плохого" холестерина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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