Названы опасные причины ночных позывов к мочеиспусканию

«Ночное мочеиспускание или никтурия может проявиться как проблема уже в подростковом возрасте. Позднее среди людей от 20 до 40 лет она поражает примерно каждого пятого-шестого человека, чаще женщин. Мужчины и женщины старших поколений страдают от ночных позывов в равной мере», - заметил ученый.

«Главным образом, это связано с возрастными изменениями в мочевых путях: объем мочевого пузыря с возрастом уменьшается, его мышцы ослабевают, в органе увеличивается количество жидкости, остающейся после посещения туалета. Кроме того, стареющая почка больше не может работать как в молодом возрасте», - поясняет доктор Миллер.

У мужчин распространенными причинами являются инфекции мочевыводящих путей, увеличенная простата.

Сердечная недостаточность. Из-за ослабления работы миокарда в организме концентрируется избыточная жидкость, попадающая ночью у лежащего человека в мочевой пузырь и вызывающая характерные ощущения.

Сахарный диабет тоже в списке самых опасных причин ночных позывов к мочеиспусканию. Они возникают в связи с попытками организма вывести через почки избыток сахара.

«Длительный диабет может повредить нервы, которые контролируют функцию мочевого пузыря в долгосрочной перспективе. Это также приводит к повышению давления в нем», - объясняет уролог.

Рак мочевого пузыря. Повышенное желание мочиться является одним из предупреждающих симптомов опасного заболевания. Другой признак патологии – появление в моче крови.

Многие люди замечают, что с возрастом начинают чаще посещать туалет по ночам, чтобы помочиться. Но воспринимать ночные позывы к мочеиспусканиюкак неизбежноеявление старения организма - неправильно, об этом говорит профессор Курт Миллер, глава Немецкого общества урологов.Почему мочевой пузырь начинает настойчивее давить по ночам вместе со старением организма? Уролог назвал причины таких ночных позывов.Эксперт предостерег: пробуждения с целью помочиться могут быть обусловлены опасными для здоровья факторами, которые с годами становятся все более весомыми.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усиление ночного пота может быть симптомом рака костей.