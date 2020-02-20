Россиянам пообещали разрешить ходить к врачам в рабочее время
Все работающие граждане старше 40 лет смогут брать отгул для диспансеризации раз в год.
В правила прохождения россиянами бесплатной диспансеризации правительство внесет изменения. Согласно им, все работающие граждане нашего государства старше 40 лет ежегодно смогут брать отгул, чтобы пройти осмотр у врачей. Людям предпенсионного и пенсионного возраста будет положено по два отгула в год, сообщил на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин.
- Делать это можно будет ежегодно, а не раз в три года, как сейчас. Диспансерный день при этом будет оплачиваться, - пояснил Мишустин.
Правительство страны уверено, что предпринятые меры приведут у тому, что средняя продолжительность жизни в России к 2024 году должна увеличится до 78 лет. Такие цели прописаны в нацпроекте «Здравоохранение».
По сегодняшним данным средняя продолжительность жизни приближается к 74-м годам. В правительстве считают, что изменить ситуацию в лучшую сторону поможет ранняя диагностика заболеваний. Отсюда и упор на прохождение россиянами диспансеризации.
Кстати, во многих поликлиниках ее теперь можно пройти не только в будни, но и в субботу.
Ранее в Совфеде вынесен на обсуждение вопрос о возможности создания специального банка эмбрионов, остающихся после экстракорпорального оплодотворения, сообщило издание «OaNews». Суть процедуры ЭКО состоит в том, что извлеченную из организма женщины яйцеклетку искусственно оплодотворяют, после чего эмбрион вновь помещают в тело женщины для дальнейшего развития. При этом обычно не используется более двух эмбрионов, остальные криоконсервируются.
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