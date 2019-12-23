Москвичам рекомендовали не затягивать с прохождением диспансеризации

Диспансеризация – это медицинский осмотр, направленный на выявление неинфекционных хронических заболеваний, а также на вычисление факторов риска развития таких недугов. Жителей Москвы призывают проходить данное обследование как и положено, раз в три года, даже если ничего не беспокоит.Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, большинство заболеваний на ранних стадиях протекают бессимптомно. Их можно выявить во время комплексного обследования организма. Именно таким обследованием и является диспансеризация.Как рассказала Людмила Стебенкова, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо только иметь полис ОМС, а также быть прикрепленным к поликлинике. Все обследования в рамках диспансеризации абсолютно бесплатны.Возможность пройти полный плановый медосмотр россиянам предоставляется в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет.Начиная с 40 лет жители России могут проходить плановые медосмотры раз в год. Ежегодная диспансеризация предлагается также льготным категориям граждан, например инвалидам ВОВ.Кроме того, не так давно у всех россиян появилась возможность получить дополнительный отпускной день для прохождения диспансеризации. Такой отгул сотрудники предприятий могут взять раз в три года, при этом, не потеряв в заработной плате. Чтобы воспользоваться такой возможностью, сотруднику необходимо согласовать с начальством конкретный день, а также написать письменное заявление.При этом работники предпенсионного возраста и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право получить два выходных дня для прохождения полного медицинского осмотра. При этом воспользоваться такой возможностью они могут чаще – раз в год.