На Кубани к лету будет сформирован единый реестр детских здравниц и лагерей

По замыслу региональных властей, включение в реестр будет своего рода знаком качества здравницы и гарантией для родителей, что дети будут в безопасности.Составление единого реестра и полная инвентаризация здравниц стали необходимы после принятия нового федерального закона. Организации могут представить заявления в министерство труда и соцразвития края до 1 мая, а к июню всю работу нужно завершить. Учреждения, которые не войдут в реестр, не смогут принимать детей и будут штрафоваться, сообщили в пресс-службе краевой администрации.«Безусловно, для нас это вопрос имиджа, репутации Краснодарского края. Работу необходимо четко выстроить, мы должны стать примером для других субъектов РФ», – заявила вице-губернатор Анна Минькова на расширенном заседании межведомственной комиссии.Анна Минькова обратила внимание на ошибки, которые допустили в прошлогодней оздоровительной кампании. В этом году повторять их ни в коем случае нельзя.«Нам нужно абсолютно четко соблюдать все нормы, заблаговременно отработать с каждой здравницей и руководителем. Каждый работник, который трудоустраивается в наши здравницы, должен иметь санитарную книжку и все остальные обязательные документы», – подчеркнула вице-губернатор.Анна Минькова акцентировала, что край увеличивает финансирование детского отдыха и поручила муниципалитетам не снижать свои бюджеты. Также она призвала вовлекать больше детей в туризм, как доступный и полезный во всех отношениях вид отдыха.