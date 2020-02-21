Помощь худеющим и другая польза супов

Супы считаются основой полноценного, правильного питания. Часто ли вы их едите? Стоит включать продукт в рацион, чтобы ощутить на себе всю пользу супов. Подробнее - в материале.





Улучшение пищеварения





Желудочно-кишечный тракт вынужден постоянно сталкиваться с твёрдой пищей. Пережевывание, даже самое тщательное, все равно заставляет пищеварительную систему усиленно работать. Иногда ей надо давать отдохнуть. Суп в классическом варианте представляет много воды, мелконарезанные овощи, специи, масло.





Иными словами, суп можно назвать диетическим блюдом, если оно правильно приготовлено. Конечно, рецепты бывают разными, но суп схож о способу варки, отличается лишь составом. В отличие от шашлыка или стейка суп является лёгкой пищей.





Благодаря супу улучшается пищеварение. Бульон не задерживается в желудке, практически мгновенно отправляется дальше. Он стимулирует выработку желудочного сока, участвующего в переваривании овощей, мяса, других ингредиентов. После супа никогда не будет тяжести в животе.





Также суп обеспечивает организму баланс жидкости. Польза для людей, мало пьющих воды в течение дня.





Польза в похудении





Супы могут быть малокалорийными. Поэтому блюдо полезно для худеющих и следящих за фигурой. В стремлении сбросить лишние килограммы суп станет отличным помощником.





Исследование показало, что поедание супа в качестве основного приёма пищи (на обед) позволяет уменьшить объем съеденного. Мгновенно появится чувство сытости, не покидающее вас долгие часы. За счёт большого количества жидкости желудок паполняется, не позволяя съесть лишнего.





Польза микроэлементов супа





Большинство микроэлементов способны разрушаться при нагревании - 10-30% витаминов утрачиваются. Но в супах сохраняется достаточное количество полезных элементов - витамины A, E, D меньше поддаются воздействию высоких температур.





За счёт овощей и круп в супе много клетчатки. Компонент почти не подвергается механической обработке.





Пищевые волокна сдерживаю усвоение природных сахаров и препятствуют повышению уровня глюкозы в крови. Так что супы явно полезнее соков.





Как сделать суп полезнее?





Пользой будет обладать суп, приготовленный на втором бульоне. Надо прокипятить мясо несколько минут до момента, пока не перестанет образоваться пена, слить воду, а затем налить новую. В бульон добавить лук, коренья для насыщенного вкуса и продолжать его готовить.





Имеются проблемы пищеварительного тракта? Тогда не рекомендуем есть острые и жирные супы. В числе запретов харчо, солянка. Копчености в составе, солёные огурцы, рассол, лимон - все это явно не полезно для желудка. Следить за жирностью и кислотностью супов важно всем, даже тем, у кого нет заболеваний ЖКТ.





Постные и вегетарианские супы можно есть любому человеку на обед. Они не должны содержать мяса, продукты животного происхождения. В итоге легче перевариваются и позволяют долго чувствовать себя сытым. Поэтому супы должны стать основой правильного питания и здорового образа жизни.