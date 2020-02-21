Врачи рассказали, как по повышению температуры можно определить рак почки

«Когда лихорадка из-за жара провоцируется раком почки, эпизоды повышенной температуры становятся цикличными – она может повышаться примерно в одно и то же время каждый день. Либо могут быть дни или недели, когда у вас нет температуры, а затем снова начинается необъяснимый жар», – рассказали эксперты.

Кровь в моче. Можно заметить, что урина темнее обычного или красноватого цвета.

Постоянная боль в пояснице или в боку, чуть ниже ребер.