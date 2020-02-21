Врачи рассказали, как по повышению температуры можно определить рак почки

градусник в руках

Наличие более высокой, чем обычно, температуры иногда сигналит о развитии рака. Британские врачи из Cancer Research UK рассказали в издании Express о том, что по периодическому повышению температуры можно определить рак почки.

По словам научных специалистов, рак почки, обнаруженный на ранней стадии, часто излечим, - но если раковые метастазы распространяются за пределы органа, терапия, как правило, бывает неэффективной. Врачи констатируют: в определенном возрасте лихорадка, возникающая в связи с повышением температуры, позволяет заподозрить и определить опасное заболевание.

Особенно внимательными к такому изменению в организме должны быть взрослые люди в возрасте после 50 лет. Чаще всего рак почки настигает пациентов 60-70 лет.

Как можно определить, вызывается ли повышение температуры именно развивающимся в организме раком?

«Когда лихорадка из-за жара провоцируется раком почки, эпизоды повышенной температуры становятся цикличными – она может повышаться примерно в одно и то же время каждый день. Либо могут быть дни или недели, когда у вас нет температуры, а затем снова начинается необъяснимый жар», – рассказали эксперты.

Также рак почки вызывает появление других признаков.
  • Кровь в моче. Можно заметить, что урина темнее обычного или красноватого цвета.
  • Постоянная боль в пояснице или в боку, чуть ниже ребер.
Точная причина, вызывающая появление рака почки, неизвестна, но определенные факторы увеличивают его вероятность. Так, говорят научные специалисты, существенным обстоятельством риска оказывается ожирение человека: около четверти всех случаев рака почек связаны именно с ним.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усиление ночного пота может быть симптомом рака костей.
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