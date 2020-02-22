6 главных причин эндометриоза

6 главных причин эндометриоза

Эндометриоз - болезненное состояние, главное осложнение которого - бесплодие. Сегодня существует несколько теорий, которые пытаются объяснить причины возникновения этого трудноизлечимого заболевания.

6 причин эндометриоза

1. Ретроградная менструация

Теория ретроградной менструации предполагает, что во время менструации кровь течет в обратном направлении, а не наружу, заставляя менструальную кровь проходить через фаллопиевы трубы в тазовую и брюшную полости, в результате кровь на внешней стороне матки попадает в другие ткани и органы, вызывая эндометроз.

2. Ослабление иммунной системы

Иммунные разрушают клетки эндометрия, находящиеся за пределами матки. Если иммунная система ослаблена, больше не функционирует нормально, это позволит клеткам эндометрия прикрепляться и расти в других частях тела - возникает эндометриоз.

3. Стресс и эмоции

Во время стресса надпочечники вырабатывают кортизол, который влияет на функцию организма по ликвидации от токсичных соединений и правильного восстановления, что приводит к стимуляции роста эндометроза.

4. Эмбриональная теория

Эта теория предполагает, что во время эмбриональной стадии некоторые клетки эндометрия, обычно растущие в матке, развиваются в брюшной полости.

5. Гормональный дисбаланс

Эндометриоз возникает в репродуктивном возрасте у женщин, когда эстроген и прогестерон активны.
"Эстроген и прогестерон должны быть сбалансированы, чтобы женщины могли зачать ребенка. Дисбаланс гормонов во время менструального цикла вызывает превращение эстрогена в плохой эстроген и чрезмерную выработку простагландина, что приводит к сокращению шейки матки, вызывая менструальные спазмы и эндометроз", - сообщает издание SteadyHealth.

6. Наследственный

Эндометриоз может быть результатом генетических ошибок, вероятность развития заболевания  выше, если у сестры или матери есть это заболевание. Им целесообразно планировать беременность детей в раннем репродуктивном возрасте.

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