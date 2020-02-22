6 главных причин эндометриоза
Эндометриоз - болезненное состояние, главное осложнение которого - бесплодие. Сегодня существует несколько теорий, которые пытаются объяснить причины возникновения этого трудноизлечимого заболевания.
6 причин эндометриоза
1. Ретроградная менструацияТеория ретроградной менструации предполагает, что во время менструации кровь течет в обратном направлении, а не наружу, заставляя менструальную кровь проходить через фаллопиевы трубы в тазовую и брюшную полости, в результате кровь на внешней стороне матки попадает в другие ткани и органы, вызывая эндометроз.
2. Ослабление иммунной системыИммунные разрушают клетки эндометрия, находящиеся за пределами матки. Если иммунная система ослаблена, больше не функционирует нормально, это позволит клеткам эндометрия прикрепляться и расти в других частях тела - возникает эндометриоз.
3. Стресс и эмоцииВо время стресса надпочечники вырабатывают кортизол, который влияет на функцию организма по ликвидации от токсичных соединений и правильного восстановления, что приводит к стимуляции роста эндометроза.
4. Эмбриональная теорияЭта теория предполагает, что во время эмбриональной стадии некоторые клетки эндометрия, обычно растущие в матке, развиваются в брюшной полости.
5. Гормональный дисбалансЭндометриоз возникает в репродуктивном возрасте у женщин, когда эстроген и прогестерон активны.
"Эстроген и прогестерон должны быть сбалансированы, чтобы женщины могли зачать ребенка. Дисбаланс гормонов во время менструального цикла вызывает превращение эстрогена в плохой эстроген и чрезмерную выработку простагландина, что приводит к сокращению шейки матки, вызывая менструальные спазмы и эндометроз", - сообщает издание SteadyHealth.
6. НаследственныйЭндометриоз может быть результатом генетических ошибок, вероятность развития заболевания выше, если у сестры или матери есть это заболевание. Им целесообразно планировать беременность детей в раннем репродуктивном возрасте.
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