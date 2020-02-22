Лучшие заменители мяса - вкусная веганская альтернатива
Если вы не едите мяса, то должны получать достаточное количество белка другими продуктами. Существует множество источников белка, не основанных на мясе. Часто упоминаемые как заменители мяса или "альтернативные продукты", они имеют схожий вкус и текстуру при правильном приготовлении. Вот 3 лучших.
Вегетарианцы и веганы отказываются есть мясо по этическим причинам, личным убеждениям. Другие из-за состояния здоровья. Независимо от причин, важно знать, какая альтернатива обеспечивает необходимым количеством питательных веществ, необходимых в повседневной жизни.
ТофуЭтот мощный заменитель мяса сделан из коагулирующего соевого молока, а затем спрессован в творог, превращенный в сплошной белый блок - очень похожий на способ, которым делают сыр. Тофу производится без следов продуктов животного происхождения. Он богат белком, обеспечивает различные преимущества для здоровья. К ним относятся:
- Поддерживает сердечно-сосудистое здоровье
- Помогает в управлении весом
- Снимает симптомы менопаузы
- Предотвращает выпадение волос
- Повышает здоровье почек
ТемпеТрадиционный индонезийский заменитель мяса сделан из цельной ферментированной сои, а не только из соевого молока. Процесс брожения дает возможность значительно улучшить пищеварительное здоровье. Он содержит содержит гораздо больше клетчатки и белка по сравнению с тофу.
Грибы и бобовыеБобы, чечевица, нут, грибы имеют солидное количество белка в составе и "мясистую текстуру".
"Эти факторы заставляют их работать достаточно хорошо в качестве заменителей мяса. Бобовые являются доступными источниками необработанного растительного белка, сытной пищей. Грибы с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки, являются идеальной заменой для желающих похудеть", - сообщает издание Food News.
Люди, которые едят любые заменители мяса, должны быть ориентироваться на разнообразие, чтобы получить полный набор аминокислот.
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