Кисты яичников и проблемы беременности
У каждой третьей женщины появляются кисты яичников. Эти небольшие заполненные жидкостью мешочки могут расти в яичниках в любое время - от младенчества до менопаузы. Но большинство из них безвредно и проходит само собой. Существует три вида кист, приводящие к трудностям зачатия.
Цистаденома и эндометриомаЭтот тип кисты может быть заполнен водянистой жидкостью - серозная цистаденома, или слизью - mucinus. Цистаденома может достигать 30 см в диаметре и становиться мучительно болезненной. Другой вид кисты яичника, вызывающий проблемы для беременности, - это "шоколадная киста", эндометриома.
Она образуется в результате эндометриоза, состояния, при котором ткани, которые обычно выстилают матку, появляются в других частях репродуктивных органов, в данном случае в яичниках. "Шоколадные кисты" заполнены густым коричневым веществом, похожим на шоколад - отсюда и название. Когда она разрывается, жидкость может пролиться в матку.
Синдром поликситозных яичниковЭто не кисты в их классическом представлении. СПЯ возникает, когда высокий уровень инсулина и тестостерона может вызвать нарушения гормонов, которые не позволяют пройти овуляции, оплодотворению и имплантации оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки.
Кисты во время беременностиСлизистая оболочка матки утолщается и растет в течение 14 дней женского цикла, уровень эстрогена высок. Во время беременности организм женщины вырабатывает много эстрогена, чтобы стимулировать рост кровеносных сосудов и мягких соединительных тканей, питающих ребенка через плаценту. Ээстроген может способствовать росту "шоколадной кисты" в яичнике. Лучшее время для лечения - до беременности, а не во время нее. Своевременная терапия понизит вероятность выкидыша, и необходимости оперативного вмешательства.
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