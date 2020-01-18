Киста яичника: 3 характерных симптома, и что можно сделать

«Кисты яичников звучат страшно, но на самом деле они довольно распространены. Фактически, это нормально - иметь функциональную кисту, которая будет взрываться, чтобы выпускать яйцеклетку в определенный период менструального цикла. Если бы каждая женщина непосредственно перед овуляцией проходила ультразвуковое исследование, она бы знала, что у нее имеется киста», - рассказал специалист.

Боль.

Тошнота.

Частая дефекация или мочеиспускание.