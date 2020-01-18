Киста яичника: 3 характерных симптома, и что можно сделать

киста яичника

Кисты яичников часто не нуждаются в лечении, но если они не рассасываются или представляют собой образования, которые вызывают боль или другие симптомы, - возникает необходимость в операции.

Киста яичника является нормальным и очень распространенным явлением, однако его часто окружает много дезинформации. Об этом высказался британский врач, представитель Британского общества гинекологической эндоскопии (BSGE), Февзи Шакир.

Гинеколог объясняет, почему кисты яичников часто встречаются у женщин.

«Кисты яичников звучат страшно, но на самом деле они довольно распространены. Фактически, это нормально - иметь функциональную кисту, которая будет взрываться, чтобы выпускать яйцеклетку в определенный период менструального цикла. Если бы каждая женщина непосредственно перед овуляцией проходила ультразвуковое исследование, она бы знала, что у нее имеется киста», - рассказал специалист.

Однако, если киста не лопнет, она может продолжать расти и заполняться жидкостью. Растущая киста может содержать в себе другой кровь (например, при наличии эндометриоза), или другие ткани, в том числе кожу или волосы.

3 симптома патологической кисты яичника

Боль. Если киста в яичнике становится слишком большой, это может привести к внезапному появлению сильной боли, особенно если она перекручивается и нарушает кровоснабжение яичника. Если это происходит, важно немедленно обратиться к врачу.

Тошнота. Помимо боли также может возникнуть тошнота.

Частая дефекация или мочеиспускание. Когда выросшая киста начинает давить на другие органы, это может повлиять на работу кишечника и мочевого пузыря.

Отсутствие симптомов. Иногда у женщины может не быть симптомов, и тогда киста случайно обнаруживается при каком-нибудь ультразвуковом обследовании.

Что можно сделать? Если киста является частью нормального цикла до того, как яйцеклетка выпущена, тогда ничего делать не нужно, киста просто разрушится сама по себе.

В некоторых случаях появление кист может остановить использование противозачаточных таблеток.

Если киста не рассасывается или представляет собой дермоидную или эндометриотическую кисту, которая вызывает боль и другие неприятные симптомы, тогда единственным вариантом является удаление кисты с помощью операции.

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