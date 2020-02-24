Поиск симптомов в Google приводит ипохондрии - исследование
Вряд ли в мире найдется много людей, которые не "гуглили" симптомы заболевания интернете. И многие испытывали, шок, страх, панику. Последняя черта - ипохондрия. Ученые из Университета Кельна исследовали, что доктор Google делает с нами.
"46 процентов немцев делают это, и, возможно, вы сделали это: исследовали в интернете проблемы со здоровьем. Пример: у вас часто дергаются, и вы начинаете беспокоиться. Но затем шок: по данным Google, это может быть инсульт. Вспыхивает паника. Это действительно так? Это первый шаг к ипохондрии", - пишет издание Focus.
Исследователи из Университета Кельна внимательно изучили явление и обнаружили: пять минут с "доктором Google" достаточно, чтобы увеличить недомогание. Они опубликовали свои результаты в немецком журнале Zeitschrift Psychologie.
Пять минут с Google оказывают негативное влияние на психикуПо данным исследовательской группы, у 80 участников в возрасте 23 лет и старше их личные симптомы гуглились в течение пяти минут. И хотя в этой возрастной группе риск развития тревожного расстройства, и ипохондрии, низок, все участники сразу заявили, что после поиска стали больше беспокоиться о здоровье.
Это оказалось верным и после просмотра веб-ресурсов, дающих "паническую" информацию, и тех, что предоставляли умеренные сведения о клинических картинах.
РезультатРасследование показывает, что онлайн поиск симптомов оказывает негативное влияние на психику. Привычка использовать Google, а не идти к врачу, приводит к ипохондрии в будущем. Долгосрочные исследования отсутствуют, объясняет автор исследования Александр Герлах, но правктика показывает, что они крайне необходимы.
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