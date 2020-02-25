Сыр и йогурт защищают от инсультов
Употребление сыра, йогурта и молоко снижает риск развития инсульта на 10%. Фрукты и овощи обеспечивают еще большую защиту.
Ежедневное употребление молочных продуктов снижает риск инсульта. Исследование с участием более 400 000 человек предполагает, что молоко, сыр и йогурт обеспечивают защиту от наиболее распространенного ишемического инсульта, вызываемого тромбами в сосудах мозга. Каждый дополнительно выпитый ежедневно стакан молока сокращал риск этого инсульта на 5%, а небольшая порция йогурта - на 9%. От яиц такой защиты получить не удавалось. Выяснилось, что любители этого продукта чаще сталкивались с другой разновидностью инсультов - геморрагической. Хотя они встречаются реже, но именно кровоизлияния в мозг сопровождаются самыми тяжелыми последствиями для здоровья.
Ученые из Оксфордского университета наблюдали за жителями 9 европейских стран и их рационом в течение года. Наибольшую пользу получали любители волокон, фруктов и овощей - они реже сталкивались с инсультами. Так, фрукты и овощи уменьшали риск ишемического инсульта на 13%. Но и молочные продукты доказали свою важность. А это разделило ученых во мнение о том, полезен ли насыщенный жир для сердца.
Опубликованное European Heart Journal исследование показало, что 200 г фруктов и овощей в день дают наилучшую защиту от инсультов. Одно яйцо ежедневно повышает риск геморрагического инсульта на 25%. Впрочем, необходимо учитывать не только питание людей, но их отношение к спорту, лишний вес, вредные привычки и другие факторы, влияющие на артериальное давление. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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