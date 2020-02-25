Медики рассказали, как питаться для защиты от инсульта

«Ежедневное потребление двух дополнительных порций (до 200 граммов) фруктов и овощей обеспечивает 13-процентное снижение риска инсульта. Увеличение ежедневной дозы клетчатки на 10 граммов сокращает его на 23 процента», - сообщили авторы работы.

«Важно понимать, что исключение из питания каких-то конкретных продуктов, тех же яиц, не даст вам защиты от инсульта. Для снижения его риска нужно сосредоточиться на правильном рационе в целом, поддержании физической активности, контроле артериального давления», - сказал руководитель исследования доктор Ричард Фрэнсис,