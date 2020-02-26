Загадочный рак щитовидной железы. 5 фактов, которые по мнению врачей нужно знать всем

«После полового созревания, заболеваемость среди женщин и мужчин составляет пропорцию 3 к 1. Почему – пока неизвестно», – заявила доктор медицины, эндокринный хирург Мелани Голдфарб.

По данным портала MedikForum.ru, рак щитовидной железы возникает вместе с развитием аномальных клеток в органе. Национальный институт рака (США) констатирует: загадочный недуг чаще атакует женщин.По мнению врачей, предположительно такая особенность связана с тем, что щитовидная железа женщин расширяется и сжимается во время менструальных циклов и беременностей – подобные колебания могут каким-то образом ей вредить.В возрасте до 30 лет те же женщины оказываются наиболее сильно подверженными раку щитовидной железы. Комментируя, ученые говорят», что «это рак номер один у женщин в возрасте 20 лет и номер два в возрасте 30 лет». Точная причина такой закономерности остается для науки загадкой.Врачам крайне сложно сказать определенно, кто особенно сильно рискует заболеть раком щитовидной железы. Предполагая генетическую предрасположенность к нему, ученые не смогли определить гены, влияющие на вероятность болезни. Гипотезы, допускающие его связь с определенным типом питания, также не получили научных доказательств.Щитовидная железа помогает регулировать вес, обмен веществ, работу мышц. Возникновение рака не влияет на эти функции, не вызывает ощутимых изменений в самочувствии. Основным признаком заболевания является комок в шее. Также могут ощущаться боль или припухлость в шее, хрипота, проблемы с глотанием, кашель.Некоторые агрессивные формы данного рака могут быть смертельными, но в большинстве случаев он излечивается хирургическим путем.Ранее портал MedikForum.ru писал о типичных симптомах нарушений в работе щитовидной железы.