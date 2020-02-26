Что делать, если у ребенка появились бородавки?
Так называемые обыкновенные бородавки находятся на тыльной стороне кисти и на пальцах. Они не болят - в отличие от колючих или подошвенных, которые могут быть неудобны и болезненны.
Бородавки часто уходят сами по себе, но это может занять месяцы или годы, объясняет немецкий журнал «Дети!» (Издание за март 2020 года).
Что делать, если у ребенка появились бородавки?Действия родителей, должны зависеть от того, насколько рост бородавок мешает ребенку. Если мешает, помогут элементарные аптечные средства или рецептурные растворы и пластыри, но достижение эффекта происходит довольно медленно. Рекомендовано использовать чистотел или настойку туи. Наконец, дерматолог может сделать лазерное удаление бородавки, заморозить ее жидким азотом или удалить специальным ножом. Последний вариант может оставить шрамы и причинить боль ребенку, поэтому редко рекомендуется врачами.
Существует профилактика бородавок?Стабильная иммунная система важна. Тогда вирус папилломы человека (ВПЧ), вызывающий бородавки, не вступали в игру. Упражнения на свежем воздухе и диета, богатая витаминами, укрепляют иммунную систему. Будьте осторожны в бассейнах и спортивных залах: патогенные микроорганизмы любят распространяться в этих местах. Не ходите босиком, дезинфицируйте руки и ноги, используйте только свое полотенце. Если у ребенка потрескавшаяся кожа, стоит быть особенно внимательными к гигиене и уходу.
Медикфорум писал, как правильно использовать дезинфицирующее средство для рук.
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