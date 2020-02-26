Используйте дезинфицирующее средство для рук правильно
Считается, что дезинфицирующие средства для рук убивают вирусы и бактерии, которые потенциально могут вызвать заболевание. Но это работает, если вы используете средства гигиены правильно. Хенрик Габриэль, биолог и научный руководитель Гамбургского института гигиены и микробиологии Brill und Partner объясняет, как оптимально дезинфицировать руки.
При использовании дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе правильное количество играет решающую роль. Только там, где вы наносили гель, он может работать.
«Если между руками тереться слишком мало продукта, он испаряется слишком быстро, и рука дезинфицируется лишь частично», - говорит Габриэль. - Всем дезинфицирующим средствам необходимо время для уничтожения патогенных микроорганизмов".
Читайте инструкцию по применению дезинфицирующего средства для рукДозировка и время воздействия могут варьироваться в зависимости от производителя. Стоит посмотреть инструкцию по применению. Обычно там говорится, как именно вы должны использовать продукт.
Спиртосодержащие гели приносят пользу не всем. Научные исследования показывают, что хотя дезинфекция рук является необходимостью для врачей, вы можете эффективно мыть руки в закрытом помещении обычным мылом. Если вы плохо распределяете мыло и держите руки под струей воды ненадолго, вы не защищаете себя от инфекций.
«Мыло должно находится на руках минимум 30 секунд - тщательно вымыть и высушить. Бактерии лучше размножаются на влажной коже», - рекомендует эксперт по гигиене.
Для этого достаточно pH-нейтрального мыла. Избегайте специальных мыл с добавками, ингибирующими бактерии (активный ингредиент триклозан - считается, что он способствует устойчивости к антибиотикам).
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