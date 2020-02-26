Используйте дезинфицирующее средство для рук правильно

«Если между руками тереться слишком мало продукта, он испаряется слишком быстро, и рука дезинфицируется лишь частично», - говорит Габриэль. - Всем дезинфицирующим средствам необходимо время для уничтожения патогенных микроорганизмов".

Читайте инструкцию по применению дезинфицирующего средства для рук

«Мыло должно находится на руках минимум 30 секунд - тщательно вымыть и высушить. Бактерии лучше размножаются на влажной коже», - рекомендует эксперт по гигиене.