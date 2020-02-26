Несоленый томатный сок снижает артериальное давление - исследование
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Science&Nutrition, регулярное употребление несоленого томатного сока может снизить артериальное давление, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Потребление 200 мл томатного сока в день снижало кровяное давление и уровень холестерина у тех, кто имел высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Исследование японских ученыхУченые из Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU) наблюдали за 481 участником в течение года. Испытуемым давали столько томатного сока, сколько они хотели. Добровольцам также велели вести дневники, где они записывали, сколько томатного сока они потребляли ежедневно, о любых заметных изменениях здоровья.
РезультатыДанные показали, что большинство добровольцев выпивали по крайней мере 200 мл несоленого томатного сока в день.
Артериальное давление снизилось на 3% у 94 участников с предгипертензией или гипертонией. Это означает, что систолическое артериальное давление участников снизилось как минимум на 4 мм рт. Диастолическое давление снизилось на 3 мм рт. (140/90 мм рт.ст. и выше, считается высоким).
Как томатный сок улучшает здоровье сердца?Ученые объяснили, что соединение ликопин, придающий помидорам ярко-красный цвет, препятствовал образованию бляшек в артериях, что помогло снизить кровяное давление. Ликопен ингибирует липопротеины низкой плотности (ЛПНП) или «плохой» холестерин, соединения в томатах снижают всасывание пищевого холестерина в тонкой кишке и его синтез в печени.
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