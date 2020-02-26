Ученые обнаружили кишечные бактерии, делающие лекарства неэффективными
Если вы когда-нибудь задумывались, почему организм реагирует по-разному на одни и те же лекарства, возможно, виноваты бактерии, живущие в кишечнике.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature, Ученые из Йельского университета обнаружили, что кишечный микробиом может метаболизировать 150 типов лекарств.
Чтобы протестировать и наметить возможные связи между кишечным микробиомом и фармацевтическими препаратами, ученые оценили, как 76 общих штаммов кишечных бактерий человека метаболизировали и изменяли 271 лекарственное средство - они были специально отобраны для демонстрации широкого разнообразия лекарств, и механизмов действия, химических свойств. Авторы использовали гнотобиотических мышей для дальнейшего изучения возможных взаимодействий бактерий и препаратов.
Ученые обнаружили, что 176 из 271 лекарств или 64,9 процента от общего количества используемых препаратов могут метаболизироваться кишечными бактериями, что значительно снижает концентрацию. Результаты показали, что каждый штамм бактерий метабилизирует до 95 типов лекарств - поразительно высокая пропорция, по словам исследователя Майкла Циммерманна, сотрудника докторантуры в Медицинской школе Йельского университета.
Значение открытияДо этого открытия считалось, что процесс метаболизма лекарств играет роль исключительно для печени, которая производит необходимые ферменты для облегчения процесса превращения химических соединений лекарств в легко выделяемые вещества. По мнению медицинских экспертов, этот процесс важен: препараты должны оставаться в организме достаточно долго для проявления эффекта, но не слишком долго, чтобы они накапливались в системе и становились токсичными.
Медикфорум писал о полезных свойствах малины.
Оставить комментарий