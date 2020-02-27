Названы часто пропускаемые признаки сердечного приступа у женщин

Боль и дискомфорт в состоянии покоя. Например, женщины просыпаются рано утром потные, с отдышкой. Неприятные симптомы держатся несколько минут и снова исчезают.

Тянущая боль в лопатках. Это происходит в связи с тем, что кровеносные сосуды плохо снабжаются кровью.

Боль в челюсти, плече. Данный признак также появляются на короткое время, исчезает, но спустя время вновь возвращается.

Неприятные ощущения в верхней части живота. Многие женщины испытывают их перед началом инфаркта.

Тошнота, рвота, диарея. Эти признаки часто пропускаются, так как их связывают с расстройством пищеварения.

«Существует правило: все внезапные симптомы между кончиком носа, рукой и пупком, длящиеся более 15 минут, являются подозрительными и требуют вызова скорой помощи. Если недомогания усиливаются в состоянии покоя, обратиться к врачам нужно как можно быстрее», - дали совет кардиологи.