Названы часто пропускаемые признаки сердечного приступа у женщин
По данным Международного сердечно-сосудистого центра Rhein-Ruhr в Эссене, две трети женщин, попадающих в больницы с сердечным приступом, до этого сталкиваются с признаками, которые пропускаются или неверно истолковываются.
Как сообщает MedikForum.ru, сердечный приступ у женщин часто не распознается сразу, поскольку его признаки оказываются не столь отчетливыми, как у мужчин. Такая задержка очень опасна, ведь при сердечном приступе происходит гибель клеток миокарда, и только оказание своевременной помощи помогает предотвратить грозящий смертью процесс. Многие женщины с инфарктом умирают еще до того, как попадают в клинику.
В среднем женщины с острым сердечным приступом попадают к врачам на 30 минут позже по сравнению с мужчинами. Главная причина такого опоздания – у них пропускаются признаки, позволяющие идентифицировать приступ, принять необходимые меры.
Что характерно: такие признаки могут возникать за несколько недель и месяцев до сердечного приступа.
Какие же сигналы приближающейся катастрофы у женщин пропускаются особенно часто?
- Боль и дискомфорт в состоянии покоя. Например, женщины просыпаются рано утром потные, с отдышкой. Неприятные симптомы держатся несколько минут и снова исчезают.
- Тянущая боль в лопатках. Это происходит в связи с тем, что кровеносные сосуды плохо снабжаются кровью.
- Боль в челюсти, плече. Данный признак также появляются на короткое время, исчезает, но спустя время вновь возвращается.
- Неприятные ощущения в верхней части живота. Многие женщины испытывают их перед началом инфаркта.
- Тошнота, рвота, диарея. Эти признаки часто пропускаются, так как их связывают с расстройством пищеварения.
«Существует правило: все внезапные симптомы между кончиком носа, рукой и пупком, длящиеся более 15 минут, являются подозрительными и требуют вызова скорой помощи. Если недомогания усиливаются в состоянии покоя, обратиться к врачам нужно как можно быстрее», - дали совет кардиологи.
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