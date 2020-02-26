8 лучших противовоспалительных продуктов для оздоровления сердца

«Старайтесь чаще заменять источники животного белка с высоким содержанием жира на бобовые – это действенно уменьшает риск заболеваний сердца», - дают совет специалисты.

Бобовые продукты являются великолепным источником белка, клетчатки, калия и магния – данная комбинации питательных веществ оказывает выраженное противовоспалительное действие, благодаря чему улучшается контроль кровяного давления и уровня холестерина.Средиземноморский тип питания является одним из лучших для оздоровления сердца и сосудов. Его базовый продукт - оливковое масло - содержит уникальное противовоспалительное соединение олеокантал. Чеснок, в свою очередь, дает противовоспалительный эффект за счет соединения аллицин в своем составе.Отварной или запеченный, этот продукт обеспечивает организм большим количеством калия. Минерал активизирует выведение из организма избыточной жидкости, уменьшает давление – это оздоровляет сердце, снижая нагрузку на него, благодаря чему уменьшается и воспаление.Съедая 30-грамовую горсть орехов в большинство дней недели, вы обеспечиваете кардиозащитный эффект. Исследования показывают: регулярное употребление орехов может снизить риск сердечных заболеваний на 35%. Грецкие орехи и миндаль входят в список лучших продуктов, оздоровляющих сердце: в них присутствуют биологически активные растительные соединения (например, фитостеролы) с противовоспалительным свойством.В рационе они могут стать лучшим источников лигнанов, относящихся к уникальному виду клетчатки, которая не распространена в пищевых продуктах. Лигнаны имеют волокнистую структуру, содержат биоактивные полифенолы, омега-3 жирную кислоту (альфа-линоленовую). Действие этой комбинации питательных веществ способствует снижению уровня холестерина и артериального давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует питаться для защиты от инсульта мозга.