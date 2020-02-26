Урологи назвали 6 опасных причин, заставляющих чаще ходить в туалет «по-маленькому»

«Такие инфекции обязательно нужно лечить у врача, который назначит необходимые антибиотики. Не пытайтесь переждать это, иначе может развиться почечная инфекция, в некоторых случаях опасная для жизни», - предупреждают урологи.

Урологи Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) констатируют: большинство таких инфекций берут начало в мочевом пузыре, куда проникают болезнетворные бактерии из кишечника. Орган становится воспаленным и раздраженным, что может вызывать ощущение постоянных позывов, даже если моча не успевает скапливаться в достаточном количестве.Хотя образование не считается таким опасным, как рак (миомы - доброкачественные опухоли), они могут увеличиваться в размере. В таком случае оказывается избыточное давление на мочевой пузырь, заставляющее чаще ходить в туалет «по-маленькому». Миома также может вызывать сильное кровотечение, болезненные месячные, боль во время секса, осложнения во время беременности, родов.Данная причина имеет неврологическую природу: передача сигналов тазовыми нервами мозгу нарушается, он получает сообщения о наполненности мочевого пузыря и необходимости опорожнения даже при малых объемах жидкости. Наряду с постоянными походами в туалет это состояние может вызывать дискомфорт и боль в области таза, между влагалищем и задним проходом, а также во время интимных отношений.Одна из самых опасных причин слишком частых посещений туалета. Характерный для заболевания избыток сахара может накапливаться в крови, заставляя почки работать сверхурочно, чтобы фильтровать и поглощать его. Когда они перестают справляться с этой дополнительной нагрузкой, сахар попадает в мочу вместе с жидкостями из тканей - это заставляет чаще посещать туалет «по-маленькому».Существуют разные его виды, наиболее распространенные связаны с выпадением органов малого таза (они попадают во влагалище), проблемами с контролем кишечника и мочевого пузыря. Провоцировать их могут тяжелые роды, травмы, а также старение, при котором ослабляются мышцы пузыря.Крайне частое мочеиспускание может быть признаком камней в мочевом пузыре. Внезапные позывы появляются при ходьбе, тряске, физической нагрузке. Во время мочеиспускания может возникать симптом «закидывания струи», когда она неожиданно прерывается, хотя пузырь опорожнен не полностью - при этом мочеиспускание возобновляется только после перемены положения тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами-урологами были названы опасные причины ночных позывов к мочеиспусканию.7