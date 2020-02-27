Ученые нашли новый способ помочь больным с Альцгеймером

Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета обратили внимание на фазу развития легких когнитивных нарушений (MCI). Под этим термином понимается небольшое изменение в функциональности мозга. Человек начинает забывать имена, терять вещи. Присутствие MCI увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в будущем.Ученые уверены, что первые проявления MCI обеспечивают окно для лечения заболевания на ранних стадиях. Проведя эксперимент на лабораторных мышах, исследователи выяснили, что нейроны погибают намного раньше предполагаемого. Найдена была и возможная причина их смерти – белок YAP. По мнению ученых, нацеливание на YAP может стать новой терапией при болезни Альцгеймера.Команда автора исследования Нитоши Оказавы протестировала потенциальное лечение на мышах. Ученые замещали пропавший белок YAP. В результате нейроны животных переставали умирать, улучшалось их когнитивное состояние, а сгустки бета-амилоида не образовывались.