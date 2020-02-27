Грецкие орехи дарят женщинам здоровое старение
Употребляющие грецкие орехи женщины после 50 и 60 значительно чаще впоследствии демонстрируют здоровое старение. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Научный журнал Journal of Aging Research публикует данные эпидемиологического исследования, которое показало, что употребление не менее двух порций грецких орехов в неделю значительно увеличивает шансы на здоровое старение. Таким словосочетанием называют отсутствие серьезных психологических нарушений, хронических болезней, когнитивных расстройств или физических ограничений после 65 лет. Авторы исследования изучили информацию по 3 931 женщине, оценив связь между употреблением орехов и общим состоянием здоровья.
Из всех участниц исследования 16% представительниц прекрасного пола соответствовали категории здоровое старение, а у остальных это старение было названа обычным. Когда ученые оценили влияние орехов в среднем возрасте и последующую вероятность развития здорового старения, то была обнаружена существенная связь между общим количеством употребляемых регулярно орехов и укреплением здоровья в пожилом возрасте. Причём самую большую роль в этом играли грецкие орехи. Авторы исследования учитывали и другие факторы, способные влиять на здоровье в пожилом возрасте, от уровня образования и физической активности до материального положения.
С учетом всего этого только грецкие орехи были связаны с повышением шансов на здоровое старение. В этих орехах содержится множество полезных нутриентов и жиров, которые положительно влияют на работу мозга. Исследование было наблюдательным, оно не показало наличия причины и следствия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий