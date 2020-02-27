Врачи рассказали, почему нельзя терпеть головную боль

недостаточно сна

недостаточно воды

стресс

просмотр телевизора или нахождение за компьютером в течение длительного времени

курение

алкоголь

кофе, чай

Существует два основных типа головной боли - головная боль напряжения и мигрень. Головные боли напряжения часто характеризуются тупой болью, которая может длиться часами - они возникают в любом месте от передней части головы до затылка. Другие люди чувствуют острую пульсирующую боль в голове.Около 20% всех головных болей - мигрень. Это сильные головные боли, которые могут длиться до двух дней. Предупреждающие признаки, такие как тошнота, рвота и видение вспышек света, иногда возникают незадолго до приступа мигрени. Мигрени часто передаются нам от родителей, бабушек и дедушек.Все головные боли - это расстройство нервной системы. Хотя точные причины головной боли не ясны, большинство из них вызваны расширением кровеносных сосудов в сочетании с химическими веществами, которые высвобождаются вокруг них. Нервы посылают болевые сигналы в ваш мозг.Есть много факторов, которые могут привести к головной боли. Вот некоторые из них:Иногда головные боли могут быть вызваны травмами и инфекциями. Эмоциональные факторы, такие как депрессия, печаль, страх чего-то также могут привести к головной боли.Обезболивающие и другие препараты часто используются для борьбы с головной болью. Многие люди принимают аспирин, когда у них болит голова. Врачи также советуют пациентам расслабиться, когда у них болит голова. В некоторых случаях изменение диеты может привести к облегчению, либо ослаблению головной боли.Также поможет регулярно заниматься спортом и чаще находиться на свежем воздухе.