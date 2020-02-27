Разгон иммунной системы поможет при экземе
Исследователи из Университета Вашингтона предлагают для лечения экземы разгонять иммунную систему пациента. Тем самым увеличивается количество специфической разновидности иммунных клеток.
Учёные Школы медицины при университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили лекарственную стратегию, заключающуюся в специфической разгонке иммунной системы. С ее помощью можно увеличить разновидность иммунных клеток под названием натуральные убийцы (NK), которая эффективно лечит экзему, по крайней мере, у лабораторных мышей. Результаты этого многообещающего исследования опубликованы журналом Science Translational Medicine. Исследователи отмечают, что со временем у пациентов с экземой фиксируется очень низкий уровень NK клеток в крови. Именно поэтому ученые и попробовали воздействовать на его показатели в ходе опытов с мышами.
Поначалу грызунов лишили способности производить клетки, после чего заметили, что маркеры воспалений у этих животных увеличились. Затем ученые использовали прототип лекарства, с помощью которого можно повысить число NK клеток. Количество воспалений снизилось, состояние мышей улучшилось. Анализ кожи грызунов показал, что экзема исчезала, причем таким способом, который не отмечался при других терапиях.
Как полагают ученые, помимо улучшений в деле борьбы с кожной сыпью при экземе увеличение количества NK клеток поможет восстановить иммунитет к вирусам у пациентов. У жертв экземы с низким количеством NK клеток отмечается большая уязвимость перед вирусом герпеса, ветрянки и папилломавирусом человека. В России от экземы страдает не менее 10% населения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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