Открыт новый способ лечения экземы - иммунные клетки-киллеры

«Если вы посмотрите на кожу мышей, изученных нами, их экзема рассасывается так, как мы не видели ранее при других методах лечения», - сказал главный исследователь Брайан С. Ким, доктор медицины, дерматолог и доцент. - И до сих пор наша модель экземы на мышах точно предсказывала то, что мы увидим у пациентов».

"Сегодня нужны более надежные методы лечения, чтобы принести облегчение, и мы думаем, что повышение естественных клеток-киллеров может быть одним из способов сделать это", - продолжает Ким.