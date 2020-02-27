Открыт новый способ лечения экземы - иммунные клетки-киллеры
Обострение экземы чаще всего лечится путем подавления иммунной системы, но не все пациенты получают облегчение. Для эффективного лечения экземы, в скором времени появится новая лекарственная стратегия, направленная на оживление иммунной системы, повышение типа иммунных клеток, известных как клетки-киллеры.
Полученные результаты опубликованы 26 февраля в журнале Science Translational Medicine.
Естественные клетки-киллеры (NK) - тип иммунных клеток, эффективность которого оцениваются для лечения рака. Они играют особую роль в атаке на клетки, которые иммунная система распознает как чужеродные, включая раковые. В новом исследовании ученые удивились, узнав, что естественные клетки-киллеры эффективно лечат экзему у мышей.
«Если вы посмотрите на кожу мышей, изученных нами, их экзема рассасывается так, как мы не видели ранее при других методах лечения», - сказал главный исследователь Брайан С. Ким, доктор медицины, дерматолог и доцент. - И до сих пор наша модель экземы на мышах точно предсказывала то, что мы увидим у пациентов».Экзема является хроническим заболеванием, использование стероидов (гормональных мазей) ежедневно не рекомендуется - это способствует истончению кожи, и ряду неприятных побочных эффектов. Длительное использование может привести к склонности к синякам, растяжкам.
"Сегодня нужны более надежные методы лечения, чтобы принести облегчение, и мы думаем, что повышение естественных клеток-киллеров может быть одним из способов сделать это", - продолжает Ким.
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