Почему люди с диабетом обязательно должны есть корицу: 5 причин
Среди продуктов, помогающих людям с диабетом управлять уровнем сахара в крови, выделяется корица. По данным MedikForum.ru, можно насчитать минимум пять причин, объясняющих необходимость ее обязательного потребления при данном заболевании.
Насыщена антиоксидантами. Антиоксидантные вещества, которыми полна корица, помогают организму уменьшить окислительный стресс, вызванный свободными радикалами. Это может предотвратить интенсивное развитие диабета.
Повышает чувствительность к инсулину. Одна из самых веских причин того, почему люди с диабетом обязательно должны есть корицу - специя способна сделать инсулин более эффективным при переносе глюкозы в клетки. В результате снижается уровень сахара в крови.
Уменьшает концентрацию глюкозы в крови натощак. Данное свойство корицы было подтверждено сразу несколькими исследованиями.
Снижает сахар в крови после приема пищи. У людей с диабетом уровень сахара в крови после приема пищи способен вырасти сразу резко и значительно – это может стать причиной разных нарушений. Употребление в пищу корицы может помочь их организму лучше контролировать эти пики.
Снижает риск общих осложнений. При диабете серьезно повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Вот еще одна причина, почему диабетики обязательно должны есть корицу - она помогает уменьшить данный риск, улучшая естественные механизмы регуляции содержания глюкозы в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему диетологи советуют ежедневно пить воду с кардамоном.
Оставить комментарий