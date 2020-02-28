Гарвардские ученые назвали причины бесплодия у мужчин

Результаты показали, что употребление в пищу рыбы, постного мяса, а также овощей и фруктов способствует увеличению фертильности, что впоследствии влияет и на размер яичек. Однако положительный результат наблюдался у тех, кто соблюдал баланс между растительной пищей и едой животного происхождения. Самых лучших результатов добились вегетарианцы, которые вовсе отказались от употребления мяса.Группа, употреблявшая чипсы, бургеры, сдобные продукты, газировку, а также другой фастфуд, показала самые худшие результаты. Размер яичек таких людей оказался наименьшим. Соответственно, эякулята они вырабатывали меньше всего. Исследователи отмечают, что за последние годы качество мужского эякулята ухудшилось на 60%.