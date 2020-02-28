Ученые назвали позитивные эмоции ключом к восстановлению после инсульта

Инсульт – точно не повод для радости. Однако именно позитивные эмоции могут помочь в восстановлении пациентам. Новое исследование показывает, что оптимизм помогает ускорить выздоровление и сокращает время на восстановление.Предварительное исследование было презентовано на Международной конференции, посвященной инсульту. Один из авторов работы прокомментировал полученные данные.«Наши результаты предполагают, что люди, сохраняющие оптимизм, имеют лучший итог восстановления. Позитивные эмоции – ключ к нормализации ментального здоровья и быстрому восстановлению после инсульта», - отмечает Юн-Джу Лай.Он подчеркнул, что пациенты и их семьи должны понимать, как позитивная обстановка в доме влияет на выздоровление человека.Исследование также продемонстрировал, что позитивные эмоции помогали участникам лучше справляться с сердечным приступом, риск наступления которого выше у людей, переживших инсульт.