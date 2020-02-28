Как быстро избавиться от тревожных расстройств
Повседневный стресс, неуверенность в завтрашнем дне, материальные проблемы - всё это причины развития многочисленных тревожных расстройств у жителей России и многих стран мира. Эксперты дали советы по поводу того, как справиться с тревожностью.
Безусловно, диета играет значительную роль при развитии тревожных расстройств. Необходимо предпринять ряд предосторожностей. К примеру, ограничить употребление кофеина и алкоголя. Лучше не употреблять более двух чашек кофе в день. Алкоголь позволяет справляться со стрессом только в краткосрочной перспективе, а затем неприятные ощущения становятся более выраженными. Также ограничьте употребление сладкой и жирной пищи,тоже приводящей лишь к краткосрочным положительным результатам и неприятным последствиям в долгой перспективе вроде ожирения.
Обязательно высыпайтесь - это очень важно. В состоянии стресса организму требуется отдых и перезагрузка. От 8 до 9 часов сна справятся с этой задачей. Практикуйте глубокое дыхание при приступах стресса. Делайте глубокие вдохи и выдохи, при каждом наборе воздуха в лёгкие постарайтесь досчитать до 10. Это простая стратегия, дающая быстрый и очевидный эффект, который вы скоро заметите. Дышите глубоко до тех пор, пока нервное напряжение не спадёт.
Необходимо заниматься чем-то, что вызывает положительные эмоции. Делайте перерывы, слушайте музыку, медитируйте, выезжайте на природу, посещайте театры и кинотеатры. Скоро вы заметите, как начнете с нетерпением ожидать подобного рода передышек, и как положительно они действуют на психику, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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