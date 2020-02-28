Как избавиться от запора: народные рецепты

Нарушение опорожнения кишечника сопровождается болезненностью, чувством тяжести, беспокойством. Запор способен возникнуть по различным причинам: стресс, неправильное питание, перекусы на бегу. Лекарства от запора обычно действуют определенным образом: вызывают слабительный эффект. Постоянное употребление медикаментов способно спровоцировать проблемы с печенью, желудком.





Поэтому порой логично добиваться необходимого результата собственными силами. О самых эффективных способах расскажет MedikForum.ru.





Продукты, избавляющие от запора





В холодильнике важно иметь продукты с нерастворимой клетчаткой. Отруби – самая лучшая добавка, заставляющая кишечник работать. Отруби в чистом виде нужно залить кипятком, настаивать полчаса, слить воду и добавить в кашу, салат, суп.





Тыква и пшено содержат клетчатку. Аналогичным действием обладают овсяная каша, чернослив, репчатый лук, свёкла, соки из овощей с мякотью, яблоки, мандарины, персики. Благодаря данной пище можно помочь, особенно тем, кто страдает от непереносимости медикаментов.





Травы, полезные при запорах





Растения тоже в составе имеют пищевые волокна и биологически-активные компоненты. Пользой обладают антрагликозиды и эфирные масла, снижающие воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, расжижающие каловые массы, очищающие кишечник и устраняющие спазмы.





Эффективны кора крушины, жостер, корень ревеня, льнянка. Сборы слабительных трав тоже оказываются результативны в избавлении от запора. Они продаются в любой аптеке.





Народные рецепты от запора





Залейте чайную ложку семени льна стаканом кипятка. Настаивать в закрытой таре типа кружки-термоса 12 часов, затем выпить настой перед сном вместе с семенами.





20 граммов коры залить 250 мл кипятка, дать настояться 25 минут, после остывания выпить перед сном 125 млн отвара.

Народный рецепт основа на использовании травы, обладающих таким же слабительным эффектом и содержанием гликозидов как кора крушины. Также в ней есть антибактериальное действие. Ложку плодов надо засыпать в литровую банку, залить чашкой кипятка, настаивать два часа, пропустить через марлю, остудить и выпить.





Корень ревеня состоит из таногликозидов, антрагликозидов, имеющих вяжущие свойства и избавляющих от запора. Заварить корень надо в очень горячей воде, настаивать час, пить по 250 мл в день.





Запор устранят и более интересные методы. Приготовьте салат «Метёлка» из свёклы, небольшой моркови, капусты и зеленого яблока. Ингредиенты натируют на крупной тёрке, яблоко нарежьте крупными кубиками. Заправить блюдо следует лимонным соком, добавив укроп и петрушку.





Пюре из сухофруктов позволит быстро добиться нужного эффекта. По 500 граммов кураги, чернослива, 200 граммов изюма, инжира и фиников пропустить через мясорубку и смешать с пятью столовыми ложками мёда. Пюре можно мазать на хлеб, добавлять в кашу или есть с сырниками.





Выпитый за два часа до сна стакан кефира позволит наладить работу кишечника, улучшить пищеварение и избавиться от запоров. Тот же эффект окажет рассол. Четыре стакана напитка в день позволит добиться необходимого результата.





Растолките сухой горох в порошок, принимайте по чайной ложке в сутки в течение 5-7 дней. Это пробудит толстую кишку. Народный рецепт – касторка. 1-3 ложки касторового масла принимают после еды или перекуса, запивая стаканом кипяченой воды.





Подобные методы способны помочь при запорах. Стоит следить за здоровьем, делать зарядку, чаще гулять на свежем воздухе – это поможет решить проблему.